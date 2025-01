Líder no mercado nacional de Biodiesel, Be8 expande atuação para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país

Unidade de Nova Marilândia (MT). Be8 / Divulgação

A empresa de energias renováveis, Be8, com sede em Passo Fundo, concluiu a aquisição de três unidades industriais da Biopar, localizadas em Nova Marilândia (MT), Floriano (PI) e Santo Antônio do Tauá (PA), além do escritório administrativo de Cuiabá (MT). A operação foi concretizada após as etapas de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Com a efetivação da operação, a Be8 expandirá sua atuação para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fortalecendo sua rede de distribuição, diversificando matérias-primas e a produção. A empresa também alcançará a terceira posição no ranking nacional de capacidade de produção de biodiesel. Atualmente, a Be8 opera duas usinas no Brasil, uma em Passo Fundo (RS) e outra e Marialva (PR). A empresa é a líder no mercado brasileiro, com mais de 10% do mercado, comercializando mais de 900 milhões de litros de biodiesel, em 2024.

— É uma aquisição muito importante para a nossa companhia, porque vamos atuar agora em três novas regiões do país, desta forma podemos atender de forma nacional nossos clientes, além de mostrar o compromisso da Be8 de continuar investindo na transição energética e de ampliar as nossas operações alinhadas com o nosso planejamento estratégico — disse Erasmo Carlos Battistella, presidente da empresa.

Com a incorporação desse volume, a Be8, que atualmente possui capacidade anual de 1,08 bilhão de litros de biodiesel, aumentará seu volume total em 35,6%, consolidando sua posição de destaque no mercado nacional de biocombustíveis e totalizando 1,47 bilhão de litros de biodiesel por ano.

O empresário ainda comenta que com a ampliação das operações, a Be8 ganha mais espaço para produzir a comercializar o Be8 BeVant, novo biocombustível desenvolvido e patenteado pela companhia para ser utilizado puro (100%) nos motores ciclo Diesel. O Be8 BeVant contribui com a descarbonização dos setores de transporte de carga, agronegócio, mineração e de transporte público, e em geradores de energia com ganhos de qualidade e de desempenho.

A Biopar

Fundada em 2007, a Biopar atua no setor de biocombustíveis, com foco na produção de biodiesel e glicerina. Suas operações estão distribuídas entre três unidades fabris que juntas possuem capacidade anual de produção de 384 milhões de litros de biodiesel.