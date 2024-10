Em 2023, o governo federal anunciou a ampliação da meta de redução das emissões de gases de efeito estufa no país, ampliando de 37% para 48% até 2025 e de 50% para 53% até 2030. Com isso, muitas empresas e Estados aceleraram seus projetos envolvendo o uso de energias limpas e renováveis, que é um dos pilares da abordagem ESG para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), um compromisso cada vez mais presente no mundo corporativo.