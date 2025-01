BR-101, em Santa Catarina, tem faixa marginal liberada; pista principal segue bloqueada

Pista principal da rodovia segue totalmente bloqueada nos dois sentidos. André Ávila / Agência RBS

Após ficar totalmente interrompida devido a uma cratera na pista, na manhã deste sábado (18), a BR-101, no trecho de Biguaçu, na Grande Florianópolis, teve o tráfego liberado em uma faixa alternativa. A liberação é de uma via marginal da BR-101, para quem vai em direção a Curitiba, junto ao km 181.

Os transtornos são causados pela chuva intensa que ocorreu ainda na quinta-feira (16).

A pista principal da rodovia segue totalmente bloqueada nos dois sentidos. Equipes trabalham desde a madrugada de sexta-feira no trecho.

No fim da manhã de sábado, galerias pluviais eram instaladas. Para quem vem do Norte, seguindo no sentido a Porto Alegre, há desvio também pelo contorno viário.

O buraco na via, que causa o transtorno aos motoristas, tem cerca de seis metros de largura, e comprimento ocupa faixas nos dois sentidos. Quem vem de Florianópolis, no sentido para Curitiba, o desvio começa no km 182,5 e termina no 181,5, quando os motoristas podem voltar para a pista principal.