Santa Catarina tem 13 cidades em situação de emergência e cerca de 2,5 mil pessoas fora de casa devido à chuva forte

A chuva segue em Santa Catarina, e o número de municípios que já decretaram situação de emergência sobe para 13. No segundo dia de temporal, o estado catarinense teve uma morte confirmada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de um idoso de 72 anos foi encontrado no costão da Praia de Caravelas, em Governador Celso Ramos, na manhã desta sexta-feira (17).

Segundo a Defesa Civil, cerca de 2,5 mil pessoas precisaram deixar as próprias casas no Estado. Do total, 1.039 moradores estão em abrigos e outras 1.520 pessoas estão em casas de parentes ou amigos. Assistência humanitária já foi enviada para Biguaçu, Camboriú, Itapema, Porto Belo e Tijucas, de acordo com as autoridades.