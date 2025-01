Chuva forte em SC não deve se deslocar para o RS, explicam meteorologistas

A queda de acumulados de água deve permanecer sobre Santa Catarina, assim como pancadas de chuva são esperadas para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Contudo, as condições meteorológicas verificadas são diferentes em cada região . Ou seja, uma não deve influenciar a outra e não há possíveis "deslocamentos".

De acordo com Henrique Repinaldo, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), entre os fatores que se observa em Santa Catarina está a entrada de ventos úmidos vindos do oceano. Esse fluxo interage com a geografia local e é capaz de formar grandes volumes, concentrados em uma localidade por períodos longos de tempo.