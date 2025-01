Santa Catarina confirma primeira morte em razão da forte chuva

Situação em Santa Catarina

Os temporais que atingiram Santa Catarina ao longo da quinta-feira (16) fizeram com que 10 cidades catarinenses, inclusive a capital Florianópolis, decretassem situação de emergência. As informações são do NSC Total .

Segundo dados da Defesa Civil, nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Biguaçu, com 391 milímetros, Florianópolis, com 344 milímetros, e Tijucas, onde foram 325 milímetros.

A forte chuva causou alagamentos, bloqueio de rodovias e deslizamentos. De acordo com o boletim enviado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina às 11h, foram atendidas 366 ocorrências em 27 municípios. As áreas mais afetadas continuam sendo as regiões da Grande Florianópolis e do Litoral Norte.