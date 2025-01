Sete cidades de Santa Catarina decretam situação de emergência em decorrência da chuva; BR-101 tem um bloqueio

Os temporais que atingiram Santa Catarina ao longo da quinta-feira (16) fizeram com que sete cidades catarinenses, inclusive a capital Florianópolis, decretassem situação de emergência. As informações são do NSC Total .

Situação da BR-101

Chuvas continuam nesta sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de grande perigo com grande acumulado de chuva para as regiões da Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, em Santa Catarina, entre a tarde de quinta (16) até as 9h de sexta (17).