"Volume sem precedentes": prefeito de Florianópolis pede para que população fique em casa após forte chuva

Região de Balneário da Daniela, no norte da ilha, está com ruas alagadas. Fernanda Soprana / Agencia RBS

A capital de Santa Catarina, Florianópolis, foi mais um município a registrar alagamentos, pontos de bloqueio e pessoas ilhadas após a chuva intensa que atingiu o Estado. Em suas redes sociais, o prefeito Topázio Neto alertou sobre a gravidade da situação e pediu para que a população fique em lugares seguros. Conforme a Defesa Civil, há risco de deslizamentos. Voos no Aeroporto Internacional de Florianópolis e otransporte coletivo também foram afetados.

— A nossa expectativa é que essa chuva continue pelo menos até às 18h aqui no centro da cidade, de forte à moderada. Então, o importante nesse momento é que as pessoas tenham calma, fiquem em local seguro, não se desloquem pela cidade, porque nós temos muitos pontos de alagamento — disse Topázio, alertando que uma nova tempestade pode atingir a ilha durante a noite.

Segundo o prefeito, a prioridade está sendo liberar as vias para levar o maquinário e viaturas de socorro para o norte da ilha e outras regiões que estão com a situação mais grave. A SC-401 teve pontos de bloqueios, mas foi liberada, ainda que com trânsito lento.

— Essa chuva que está caindo tem um volume sem precedente nesse curto espaço de tempo. Não há drenagem que dê suporte a esse volume de água — alerta o prefeito que pede calma à população e reforça o pedido de evitar ir às ruas.

A Universidade Federal de Santa Catarina suspendeu as atividades presenciais nesta quinta (15) e sexta (16), devido ao temporal.

Além de Florianópolis, outras cidades de Santa Catarina amanheceram alagadas, em razão da chuva que atingiu o litoral norte do Estado. A água causou alagamentos em Balneário Camboriú, Camboriú, Governador Celso Ramos, Itapema e Itajaí. As quatro primeiras decretaram emergência.

Grande Florianópolis

A chuva também causa transtornos na região da Grande Florianópolis. Na BR-282, km 4, sentido BR-101, a via está coberta pela água e parcialmente bloqueada.

O trânsito flui normalmente na pista principal, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os motoristas a redobrarem a atenção, diminuírem a velocidade e, se possível, evitar esse trecho da rodovia.

No Caminho dos Açores, em Santo Antônio do Lisboa, uma cratera chegou a ser aberta. Conforme o portal NSC, o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos.

Risco de deslizamento

Condições geológicas permanecem em risco "muito alto" para as áreas indicadas em vermelho no mapa e risco "alto" nas áreas em laranja. Defesa Civil de Santa Catarina / Divulgação

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, há risco para deslizamentos entre esta quinta (16) e sexta-feira (17). Os alertas geológicos são para movimentos de solo em cidades ao longo da costa do Baixo Vale do Itajaí — Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Camboriú — e Grande Florianópolis — Florianópolis, Tijucas e Governador Celso Ramos.

O órgão pede atenção aos sinais de movimentação de solo, como trincas em paredes e muros, movimentação de postes e árvores, nas encostas, e desníveis em terrenos.

Alterações em voos

A chuva também promoveu alterações no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Até 16h50min, conforme o g1 quatro voos alternaram para outros aeroportos, vindos de Brasília, Congonhas (SP), Curitiba e Campinas (SP).

Foram cancelados dois pousos e duas decolagens. A orientação do aeroporto é buscar informações junto às companhias aéreas.

Mudanças no transporte coletivo

A prefeitura da capital catarinense também informou alterações no transporte coletivo, com a interrupção total de 10 linhas e parcial de outras 18.

Um ônibus com 15 passageiros tombou durante a tarde, mas ninguém ficou ferido.