Prefeita de Balneário Camboriú diz que está sem materiais para a Defesa Civil: "Tudo isso foi destinado para o Rio Grande do Sul ano passado"

Juliana compartilhou chamada com o governador em suas redes sociais. Instagram @jupavan / Reprodução

A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, disse ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, que a cidade está sem insumos para a Defesa Civil atuar. A conversa ocorreu nesta quinta-feira (16), após a cidade ser atingida por fortes chuvas e alagamentos.

Segundo a prefeita, que publicou a conversa no seu perfil no Instagram, o município não repôs os estoques de colchões, galochas e capas de chuva após ter doado tudo para o Rio Grande do Sul, que sofreu com enchentes em maio de 2024. A prefeita disse que a cidade foi surpreendida pela chuvarada:

— Nesse momento estamos sem todos os equipamentos, colchões, tudo isso foi destinado para o Rio Grande do Sul ano passado, né? Então a cidade está sem nada. E com tudo que foi pego de surpresa, automaticamente estamos aqui pedindo ajuda para todos, com abrigos, enfim, muitas famílias foram para casa de familiares. Estamos estimando aí nossa atenção para reconstruir os espaços que foram afetados.

Depois, em coletiva de impresa, Juliana Pavan afirmou que recebeu oferta de ajudas de prefeitos do RS, segundo o jornal ND Mais.

— Recebi ligação de alguns prefeitos que já passaram por situações muito mais alarmantes do que a nossa e que se colocaram à disposição. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião, o prefeito de Canoas, Airton, o prefeito Vaguinho, de Criciúma, alguns ex-prefeitos de outras cidades também já entraram em contato conosco.

Chuva intensa atinge Santa Catarina desde a quarta-feira (15) e causou alagamentos em Balneário Camboriú, Camboriú, Governador Celso Ramos, Itajaí e Itapema, Tijucas, Governador Celso Ramos, e Florianópolis. Três cidades já decretaram emergência após o temporal.

A prefeita afirmou está agindo para conter os estragos. O governador de Santa Catarina se demonstrou solidário e prometeu auxílio do Estado.

Prefeito de Florianópolis diz que chuva é de "Volume sem precedentes"

A capital de Santa Catarina, Florianópolis também tem alagamentos, bloqueios em ruas e avenidas e pessoas ilhadas após a intensa chuva que atinge parte do litoral do Estado. Em suas redes sociais, o prefeito Topázio Neto alertou sobre a gravidade da situação e pediu para que a população fique em lugares seguros. Conforme a Defesa Civil, há risco de deslizamentos. Voos no Aeroporto Internacional de Florianópolis e o transporte coletivo também foram afetados.