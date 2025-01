Porto Alegre registra maior temperatura do ano em dia com chuva de granizo 

Porto Alegre viveu contrastes nesta quinta-feira (16). No mesmo dia em que registrou forte chuva e precipitação de granizo em alguns pontos, a Capital marcou a maior temperatura do ano.

De acordo com a Climatempo, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no Jardim Botânico, registrou a temperatura de 35,1°C . Este valor supera a marca anterior de 34,5°C, registrada em 1º de janeiro .

Tempestade

Após o aquecimento acentuado, uma forte chuva atingiu a Capital e municípios vizinhos nesta quinta-feira (16). A precipitação veio acompanhada de granizo em alguns pontos. As pancadas ocorreram entre as 16h e 17h desta quinta-feira (16) .

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em três horas, choveu 20 milímetros somente no bairro Cidade Baixa. No bairro Navegantes, foram 9 milímetros; no Belém Velho e na Agronomia, 5 milímetros; e no Partenon, 3 milímetros.