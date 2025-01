Chuva intensa e com granizo alaga ruas e derruba árvores em Porto Alegre

A chuva forte que caiu nesta tarde, acompanhada de granizo em alguns pontos, provocou transtornos em Porto Alegre. Diversas ruas registraram alagamentos e também queda de árvores. As pancadas ocorreram entre as 16h e 17h desta quinta-feira (16).

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas três horas, choveu 20 milímetros somente no bairro Cidade Baixa. No bairro Navegantes, foram 9 milímetros; no Belém Velho e na Agronomia, 5 milímetros; e no Partenon, 3 milímetros.

Pedras de gelo foram observadas no Centro Histórico e em bairros como Cidade Baixa, Azenha, Praia de Belas, Farroupilha, Bom Fim e Menino Deus. Em outras regiões da cidade, como no bairro Teresópolis, houve apenas o registro de chuva forte.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) registrou sete ocorrências de queda de árvores em decorrência da tempestade.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que o temporal deixou sem energia elétrica as Estações de Tratamento de Água (ETAs) Menino Deus e Tristeza. Com isso, pode haver desabastecimento ou baixa pressão nos bairros atendidos pelos sistemas. A CEEE Equatorial foi acionada para atuar nestes pontos.

A reportagem de Zero Hora procurou a concessionária para saber sobre os pontos onde há falta de luz na Capital, mas a resposta dada foi apenas que "não é nada significativo" e que "as equipes estão atuando para restabelecer a energia" nos locais afetados.

No Centro Histórico, a água invadiu lojas na Avenida Borges de Medeiros e na Rua Voluntários da Pátria.

— Desde que fizeram essa obra do Quadrilátero, temos este problema. Esse prédio tem 80 anos, e isso nunca aconteceu. Colocaram o piso muito alto, não mantiveram a mesma elevação de antes, e agora é sempre assim. O pessoal está tendo prejuízo — diz Mary Sandra Tavares, gerente administrativa do edifício Vera Cruz, onde fica a loja da Severo Roth, atingida pela água nesta quinta-feira.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou, às 16h45min, oito ocorrências abertas, sendo uma por semáforo fora de operação e três de bloqueios nos cruzamentos da Rua Marechal Floriano Peixoto com Praça XV de Novembro; na Avenida Wenceslau Escobar com Otto Niemeyer; e na Avenida Loureiro da Silva com Rua Antonio Carlos Guimarães.

No bairro Cidade Baixa, houve pontos de alagamento nos encontros da Rua Lima e Silva com a República e com a Sofia Veloso. Nas avenidas Loureiro da Silva, Osvaldo Aranha e Paulo Gama, ao lado da Redenção, o problema se repetiu. Uma faixa para carros na Rua da Conceição foi bloqueada devido a um ponto com acumulo de água.

Alerta atrasado

Moradores de Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana relataram ter recebido alerta da Defesa Civil para a possibilidade de chuva e granizo após o começo da chuva. O aviso é emitido, dentre outras formas, via mensagens de texto, e idealmente antes dos episódios. De acordo com a entidade, a Sala de Situação recomendou o envio do aviso às 15h53min. Minutos depois, às 16h, o Centro de Operações da Defesa Civil confirmou o envio dos avisos.

A Defesa Civil justifica que as mensagens não chegam a todos os usuários ao mesmo tempo. Alguns podem receber o aviso climático antes ou depois do que outros, porque o encaminhamento das mensagens de texto depende das operadoras de telefonia — o que pode variar entre os moradores cadastrados no sistema.