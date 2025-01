Mensagens de alerta da Defesa Civil são enviadas após início da chuva em Porto Alegre

Moradores de Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana relataram ter recebido alerta da Defesa Civil para possibilidade de chuva e granizo após o começo dos eventos climáticos nesta quinta-feira (16). O aviso é emitido, dentre outras formas, via mensagens de texto, e idealmente antes dos episódios.

De acordo com a entidade, a Sala de Situação recomendou o envio do aviso às 15h53min. Minutos depois, às 16h, o Centro de Operações da Defesa Civil confirmou o envio dos avisos.

Foi neste horário, contudo, que Porto Alegre começou a contabilizar os primeiros pontos de chuva , alagamentos e transtornos. Conforme apurado pela reportagem junto a moradores da Capital, algumas pessoas chegaram a receber o alerta quase 15 minutos depois do início da chuva.

A Defesa Civil justifica que as mensagens não chegam a todos os usuários ao mesmo tempo. Alguns podem receber o aviso climático antes ou depois do que outros, porque o encaminhamento das mensagens de texto depende das operadoras de telefonia — o que pode variar entre os moradores cadastrados no sistema.