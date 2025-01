Vídeo mostra formação de temporal que atingiu Porto Alegre nesta quinta-feira; assista

Nuvens pretas em deslocamento foram captadas por observatório em Taquara, no Vale do Paranhana. Reprodução / Observatório Espacial Heller & Jung

Um temporal atingiu Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana na tarde desta quinta-feira (16), causando alagamentos, queda de árvores e transtornos no trânsito. A formação da tempestade foi registrada por câmeras de monitoramento do Observatório Espacial Heller & Jung, localizado em Taquara, no Vale do Paranhana (veja abaixo).

As imagens do observatório, que monitora um raio de 40 quilômetros a partir da cidade em que está instalado, mostram a movimentação de nuvens negras em direção a Porto Alegre e região. As gravações, feitas entre 14h30min e 14h40min, também evidenciam a ação de ventos fortes, prenunciando a tempestade.

Cerca de uma hora e meia depois, por volta das 16h, a forte chuva atingiu a Capital e municípios vizinhos. A precipitação foi acompanhada de granizo em alguns pontos. As pancadas ocorreram até umas 17h.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas três horas, choveu 20 milímetros somente no bairro Cidade Baixa. No bairro Navegantes, foram 9 milímetros; no Belém Velho e na Agronomia, 5 milímetros; e no Partenon, 3 milímetros.

Pedras de gelo foram observadas no Centro Histórico e em bairros como Cidade Baixa, Azenha, Praia de Belas, Farroupilha, Bom Fim e Menino Deus. Em outras regiões da cidade, como no bairro Teresópolis, houve apenas o registro de chuva forte.

Transtornos

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) registrou sete ocorrências de queda de árvores em decorrência da tempestade.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que o temporal deixou sem energia elétrica as Estações de Tratamento de Água (ETAs) Menino Deus e Tristeza. Com isso, pode haver desabastecimento ou baixa pressão nos bairros atendidos pelos sistemas. A CEEE Equatorial foi acionada para atuar nestes pontos.

No Centro Histórico, a água invadiu lojas na Avenida Borges de Medeiros e na Rua Voluntários da Pátria.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou, às 16h45min, oito ocorrências abertas, sendo uma por semáforo fora de operação e três de bloqueios nos cruzamentos da Rua Marechal Floriano Peixoto com Praça XV de Novembro; na Avenida Wenceslau Escobar com Otto Niemeyer; e na Avenida Loureiro da Silva com Rua Antonio Carlos Guimarães.