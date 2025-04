Apesar de liberação do Estado, obra de ponte na RS-287 em Santa Maria não tem data para iniciar

Estrutura provisória permite o tráfego na ponte. Jefferson Botega / Agencia RBS

O governo do Estado anunciou a liberação do início das obras da ponte sobre o Arroio Grande, na RS-287, em Santa Maria. Conforme a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, a autorização se deu ainda na sexta-feira da semana passada. A responsabilidade da obra é da Concessionária Rota de Santa Maria.

A empresa, em nota, afirmou que tomou conhecimento da aprovação parcial do projeto para a construção da nova ponte e que está adotando as providências necessárias para a obtenção da aprovação do projeto completo, com o objetivo de iniciar a obra o mais breve possível. Contudo, ainda não há uma data para o início dos trabalhos.

Além disso, a Rota de Santa Maria afirma que "não se trata apenas de uma simples reposição da estrutura anterior, mas de uma ponte significativamente maior, mais alta e mais extensa, a ser construída ao lado da ponte provisória atual".

Conforme o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, a liberação é positiva para a região, afinal, a rodovia é uma importante ligação do centro do Estado com a Região Metropolitana.

A ponte foi levada pelas águas no dia 30 de abril do ano passado, durante a enchente, no km 230 da rodovia. Atualmente, o local conta com duas estruturas provisórias instaladas pelo exército.