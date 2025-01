Forte chuva provocou estragos em Santa Catarina. Fernanda Soprana / Agencia RBS

A forte chuva que atinge Santa Catarina deve perder intensidade, mas segue atuando sobre o território entre o sábado (18) e o domingo (19).

Conforme Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, o que deve ser observado no fim de semana é uma chuva persistente, especialmente na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e parte do norte catarinense. Precipitações também são esperadas na região serrana e no Sul.

— Segue a previsão de chuva em Santa Catarina no final de semana. Na segunda-feira, também persiste. Isso é preocupante, principalmente para o risco elevado de deslizamento e e de problemas hidrológicos — destaca.

Henrique Repinaldo, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), explica que, entre os fatores que se observa no estado vizinho está a entrada de ventos úmidos vindos do oceano. Esse fluxo interage com a geografia local e é capaz de formar esses acumulados, concentrados em uma localidade.

No domingo, podem ocorrer temporais no Vale do Itajaí e no Norte. A tendência é que as precipitações continuem até o início da próxima semana. Contudo, em um contexto de alagamentos e solo molhado, esse cenário pode ser preocupante.

— Essa quantidade de umidade deve cessar um pouco, não há perspectiva de grandes volumes como o que ocorreu nos últimos dias. Mas, segue chovendo em um região em que o solo já está encharcado. Qualquer chuva acaba sendo prejudicial — declara Repinaldo.

Veja a previsão para SC neste sábado:

Grande Florianópolis

O sábado começa com sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Florianópolis, a temperatura mínima atinge os 23ºC e, a máxima, os 32ºC.

Oeste Catarinense

Para sábado, é esperado sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, para. Em Chapecó, o termômetro varia entre 21ºC e 31ºC.

Norte Catarinense

A previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Joinville, a temperatura mínima atinge os 24ºC e, a máxima, os 30ºC.

Região Serrana

O dia será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Lages, a temperatura varia entre 18ºC e 28ºC.

Vale do Itajaí

O sábado será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Balneário Camboriú, a mínima atinge os 24ºC e a máxima, 31ºC.

Sul Catarinense

Tempo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Laguna, a temperatura varia entre 23ºC e 29ºC.

Veja a previsão para SC neste domingo:

Grande Florianópolis

O domingo será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Florianópolis, a temperatura mínima atinge os 22ºC e, a máxima, os 29ºC.

Oeste Catarinense

A previsão do tempo para domingo é de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. À noite, haverá nebulosidade, mas sem chuva. Em Chapecó, o termômetro varia entre 21ºC e 31ºC.

Norte Catarinense

A previsão do tempo para domingo é de tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Em Joinville, a temperatura mínima atinge os 24ºC e, a máxima, os 28ºC.

Região Serrana

Para domingo, é esperado sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Lages, a temperatura varia entre 18ºC e 28ºC.

Vale do Itajaí

O dia terá tempo encoberto com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Balneário Camboriú, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, 28ºC.

Sul Catarinense

A previsão para domingo é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Laguna, a temperatura varia entre 23ºC e 28ºC.

* Produção: Carolina Dill

