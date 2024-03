A 24ª edição da Expodireto Cotrijal terminou nesta sexta-feira (8) com recorde de público e mais de R$ 7,9 bilhões em negócios, um acréscimo de 12,48% na comparação com a edição passada. Em cinco dias de feira, 377,6 mil pessoas passaram pelo parque em Não-Me-Toque, no norte do RS.