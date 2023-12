O Supercine deste sábado (9), na RBS TV, exibe uma das comédias estadunidenses mais celebradas dos últimos anos. À 0h15min de domingo (10), vai ao ar Palm Springs (2020), de Max Barbakow, que concorreu em duas categorias do Globo de Ouro em 2021 — melhor filme cômico ou musical e melhor ator (Andy Samberg) — e é uma espécie de versão picante e contemporânea do já clássico Feitiço do Tempo (1993).