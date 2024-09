O Disney+ anunciou nesta quinta-feira (12) que Divertida Mente 2 (Inside Out 2, 2024) estreia na plataforma de streaming no dia 25 de setembro, depois de cumprir uma fabulosa carreira nos cinemas. Com US$ 1,67 bilhão arrecadados, tornou-se o recordista de bilheteria não só do seu estúdio, a Pixar, mas entre todos os filmes de animação, superando a marca de US$ 1,66 bilhão estabelecida pelo remake digital O Rei Leão (2019). Top 1 da temporada, com folga de quase US$ 400 milhões para Deadpool & Wolverine, o longa-metragem é o oitavo colocado no ranking de todos os tempos.