Na onda de nostalgia que bateu em Hollywood, com continuações e prólogos de filmes lançados décadas atrás, Twisters (2024) talvez seja a retomada mais inesperada, ainda que seu original, Twister, tenha sido o vice-campeão nas bilheterias mundiais em 1996 (com US$ 495,7 milhões arrecadados, só ficou atrás de Independence Day, que faturou US$ 817,4 milhões, e terminou à frente de Missão: Impossível, US$ 457,6 milhões). Por outro lado, faz todo sentido que, em tempos de eventos extremos derivados das mudanças climáticas, o cinema-catástrofe volte a retratar caçadores de tornados, um fenômeno meteorológico que ocorre cerca de 1,2 mil vezes por ano nos Estados Unidos, sobretudo no Texas, no Kansas, na Flórida, em Oklahoma e em Nebraska, e que pode ser intensificado pelo aquecimento global: quanto mais calor e umidade, mais evaporação, o que significa mais instabilidade atmosférica.