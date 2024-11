O melhor faroeste de 2024 é do Brasil, ganhou três Kikitos no 52º Festival de Gramado e será exibido pela primeira vez na capital gaúcha nesta segunda-feira (4). Oeste Outra Vez terá uma sessão única e gratuita na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, às 19h, dentro da programação do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, o Frapa, seguida de debate com o diretor e roteirista Erico Rassi. Senhas devem ser retiradas a partir das 18h.