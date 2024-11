"Megalópolis", o novo filme de Coppola, é medonho

Ao assistir a Megalópolis (2024), lançado nos cinemas nesta quinta-feira (31), é fácil entender por que nenhum estúdio quis dar dinheiro ao filme, mesmo sendo um projeto de Francis Ford Coppola, cinco vezes vencedor do Oscar — como coautor do roteiro de Patton: Rebelde ou Herói? (1970) e de O Poderoso Chefão (1972) e como diretor, produtor e corroteirista de O Poderoso Chefão: Parte II (1974) — e ganhador de duas Palmas de Ouro no Festival de Cannes, por A Conversação (1974) e por Apocalypse Now (1979).