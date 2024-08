O filme que tem sexo quase o tempo todo

Não é à toa que se chama Cinema Inflamável a produtora do diretor cearense Karim Aïnouz. Seu novo filme, Motel Destino (2024), deve botar fogo nas salas de cinema onde estreia nesta quinta-feira — em Porto Alegre, pode ser visto no CineBancários, no Cineflix Total, no Espaço Bourbon Country, no GNC Praia de Belas e na Sala Eduardo Hirtz. Tem sexo quase o tempo todo, seja em cena, em alguma TV do cenário ou no som ambiente.