O Quarto ao Lado (The Room Next Door, 2024) é um marco duplo na carreira do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Trata-se de seu primeiro longa-metragem falado em inglês, após a experiência nos curtas A Voz Humana (2020) e Estranha Forma de Vida (2023), e conquistou pela primeira vez para seu país o Leão de Ouro no Festival de Veneza. A estatueta se soma a outras distinções importantes, como o Oscar, o Globo de Ouro e o Bafta de filme internacional por Tudo sobre Minha Mãe (1999), que também rendeu a escolha como melhor diretor no Festival de Cannes, e a vitória de Fale com Ela (2002) na categoria de roteiro original da premiação da Academia de Hollywood.