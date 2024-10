Se o mundo fosse justo, a Apple TV+ não amargaria o baixíssimo número de assinantes entre as plataformas de streaming. Seus seriados e suas minisséries mereciam mais ibope, afinal, a lista inclui obras como Acima de Qualquer Suspeita, Black Bird, For All Mankind, The Morning Show, Pachinko, Ruptura, Slow Horses e Ted Lasso (talvez o único grande sucesso de público). Na média, suas produções são mais atraentes e melhores do que as ofertas da Netflix, do Amazon Prime Video e do Disney+. E chegam a rivalizar com a Max no chamado entretenimento adulto.