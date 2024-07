Finalmente uma das melhores séries do momento foi indicada ao Emmy

Demorou, mas o Emmy, o principal prêmio do mundo das séries de TV e do streaming, reconheceu Slow Horses (2022-) como um dos grandes títulos da atualidade. Em cartaz na Apple TV+, a trama de espionagem recebeu nesta quarta-feira (17) seis indicações aos troféus que serão entregues no dia 15 de setembro pela Academia de Televisão dos Estados Unidos: melhor seriado dramático, melhor ator (Gary Oldman), ator coadjuvante (Jack Lowden), ator convidado (Jonathan Pryce), direção (Saul Metzstein, por Strange Games, episódio de abertura da terceira temporada) e roteiro (o inglês Will Smith).