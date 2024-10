O anúncio do ator Aaron Pierre para interpretar o Lanterna Verde John Stewart na série Lanternas, prevista para 2025, me fez lembrar da mais bela minissérie do Amazon Prime Video — aliás, uma das mais belas de todo o streaming: The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade (2021). Mas convém avisar: aqui, a beleza pode conviver lado a lado com o horror.