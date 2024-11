Talvez eu estivesse entusiasmado demais, mas, na época de sua estreia, considerei Deadpool & Wolverine (2024) o terceiro melhor filme da linhagem X-Men e o quinto no ranking do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês). Se eu não tivesse família esperando em casa, teria visto de novo a aventura estrelada por Ryan Reynolds e Hugh Jackman depois da primeira sessão de pré-estreia na sala 7 do antigo Espaço Bourbon Country (hoje Cinesystem) — que, durante algumas cenas, ganhou clima de estádio de futebol, tamanha a vibração do público.