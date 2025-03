Demi Moore ("A Substância"), Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui") e Mikey Madison ("Anora") são as principais candidatas ao Oscar de melhor atriz. Montagem

Quem vai ganhar o Oscar 2025 de melhor filme: Anora? Conclave? O Brutalista? Quem sabe um quarto título no qual você nem estava pensando?

Demi Moore, por A Substância, é mesmo a favorita na categoria de melhor atriz ou Fernanda Torres, de Ainda Estou Aqui, segue com boas chances? Será que as duas não podem acabar perdendo para Mikey Madison, de Anora?

E o Adrien Brody, de O Brutalista, que conquistou o Globo de Ouro, o Critics Choice e o Bafta de melhor ator, pode, na reta final, ser superado por Timothée Chalamet, de Um Completo Desconhecido, premiado no domingo passado no SAG Awards, do Sindicato dos Atores dos EUA?

Entre os longas internacionais, o francês Emilia Pérez, que é o campeão de indicações (são 13) e venceu praticamente todas as premiações prévias, vai derrotar de novo o brasileiro Ainda Estou Aqui? Ou será que as críticas dos mexicanos e da comunidade trans e a coleção de polêmicas, como os tuítes islamofóbicos, xenofóbicos e racistas da sua protagonista, Karla Sofía Gascón, influenciaram a votação da Academia de Hollywood?

Enfim: se nas duas últimas edições do Oscar havia francos favoritos nas principais categorias, e se não houve surpresa alguma nos triunfos de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo em 2023 e de Oppenheimer em 2024, desta vez a disputa promete mais suspense e emoção na 97ª cerimônia de entrega das estatuetas douradas, neste domingo (2), no Dolby Theatre, em Los Angeles, a partir das 21h (horário de Brasília). A RBS TV transmite ao vivo, e eu estarei na cobertura da Rádio Gaúcha.

Confira, a seguir, como está a corrida nas 20 categorias de longas-metragens e saiba quem eu premiaria se fosse a Academia de Hollywood.

Melhor filme

Mark Eydelshteyn e Mikey Madison em "Anora", de Sean Baker. Neon / Divulgação

Indicados: Ainda Estou Aqui, Anora, O Brutalista, Conclave, Um Completo Desconhecido, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, O Reformatório Nickel, A Substância e Wicked

A corrida: ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cannes, Anora venceu o PGA Awards, a premiação da Associação dos Produtores dos Estados Unidos, que costuma se mostrar bem alinhada à escolha da Academia de Hollywood. Desde o surgimento do troféu, em 1990, houve 25 coincidências em 35 ocasiões, incluindo as últimas quatro (Nomadland, No Ritmo do Coração, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e Oppenheimer).

Ralph Fiennes estrela "Conclave", de Edward Berger. Diamond Films / Divulgação

Anora também ganhou no Critics Choice (mas perdeu para Conclave na categoria de melhor elenco) e no Independent Spirit Awards, dedicado às produções independentes. O Globo de Ouro premiou O Brutalista (drama) e Emilia Pérez (comédia ou musical). O Bafta, da Academia Britânica, elegeu Conclave (mas apontou Anora como o melhor elenco). E o SAG Awards, do Sindicato dos Atores dos EUA, também laureou Conclave em melhor elenco.

O sistema de voto preferencial aumenta a imprevisibilidade: o vencedor pode ser um filme que foi a segunda, a terceira ou até a quarta opção da maioria dos eleitores.

Demi Moore e Margaret Qualley em "A Substância", de Coralie Fargeat. Christine Tamalet / Divulgação

Eu daria o Oscar para: A Substância. Coralie Fargeat ofereceu uma experiência cinematográfica inesquecível, até para quem odiou o filme. Apaixonadamente, a diretora francesa assumiu riscos ao empregar o body horror e um senso de humor grotesco para mostrar como os corpos das mulheres são objetificados e vendidos antes de serem descartados.

Melhor direção

Sean Baker (com a atriz Mikey Madison) ganhou o DGA Awards por "Anora". Valerie Macon / AFP

Indicados: Jacques Audiard (Emilia Pérez), Sean Baker (Anora), Brady Corbet (O Brutalista), Coralie Fargeat (A Substância) e James Mangold (Um Completo Desconhecido)

A corrida: Sean Baker venceu o DGA Awards, o prêmio do Sindicato dos Diretores dos EUA. Desde a estreia do troféu, em 1949, apenas oito vezes o vencedor não repetiu o feito no Oscar. E as escolhas coincidiram em 25 das últimas 30 edições.

Brady Corbet ganhou o Globo de Ouro de melhor direção por "O Brutalista". ROBYN BECK / AFP

O Globo de Ouro e o Bafta elegeram Brady Corbet, que também recebeu o Leão de Prata de melhor direção no Festival de Veneza. O Critics Choice escolheu Jon M. Chu, de Wicked (equívoco imperdoável). O Spirit Awards premiou Baker.

Eu daria o Oscar para: por coerência, Coralie Fargeat.

Melhor ator

Adrien Brody com o Globo de Ouro de melhor ator em drama, por "O Brutalista". ROBYN BECK / AFP

Indicados: Adrien Brody (O Brutalista), Timothée Chalamet (Um Completo Desconhecido), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) e Sebastian Stan (O Aprendiz)

A corrida: no Globo de Ouro, deu Adrien Brody (em drama) e Sebastian Stan (em comédia ou musical, mas por Um Homem Diferente). Brody também ganhou no Critics Choice e no Bafta, mas perdeu no SAG Awards para Timothée Chalamet.

Colman Domingo em "Sing Sing". Dominic Leon / Divulgação

Eu daria o Oscar para: Colman Domingo, que já mereceria o prêmio só pela cena da entrevista para tentar obter a liberdade condicional.

Melhor atriz

Demi Moore com o troféu de melhor atriz, por 'A Substância", conquistado no SAG Awards. VALERIE MACON / AFP

Indicadas: Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância) e Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui)

A corrida: no Globo de Ouro, Fernanda Torres venceu em drama, e Demi Moore, em comédia ou musical. Moore ganhou no Critics Choice e no SAG Awards. No Bafta, deu Mikey Madison, que também venceu no Spirit Awards, onde a categoria de atuação principal mistura atores e atrizes.

Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em drama por "Ainda Estou Aqui". Robyn Beck / AFP

Eu daria o Oscar para: Fernanda Torres, que recusa o melodrama e abraça a contenção no papel de Eunice Paiva. Seu equilíbrio entre o estoicismo e a esperança é resumido na cena em que contesta o fotógrafo que queria uma pose triste ou mais séria da família para uma reportagem sobre o desaparecimento de Rubens Paiva durante a ditadura militar: "Nós vamos sorrir".

Ator coadjuvante

Kieran Culkin com o prêmio de ator coadjuvante no SAG Awards, por "A Verdadeira Dor". Matt Winkelmeye / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Indicados: Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A Verdadeira Dor), Edward Norton (Um Completo Desconhecido), Guy Pearce (O Brutalista) e Jeremy Strong (O Aprendiz)

A corrida: Kieran Culkin venceu no Globo de Ouro, no Critics Choice, no Bafta, no Spirit Awards e no SAG Awards.

Eu daria o Oscar para: Kieran Culkin, embora considere o ator o verdadeiro protagonista de A Verdadeira Dor. A ambiguidade de seu personagem, Benji, ora adorável, ora detestável, é o coração de um filme que oscila entre o irreverente e o comovente, entre o doloroso e o caloroso.

Atriz coadjuvante

Zoe Saldaña com o troféu de atriz coadjuvante que recebeu por "Emilia Pérez" no SAG Awards. VALERIE MACON / AFP

Indicadas: Monica Barbaro (Um Completo Desconhecido), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (O Brutalista), Isabella Rossellini (Conclave) e Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

A corrida: Zoe Saldaña ganhou no Globo de Ouro, no Critics Choice, no Bafta e no SAG Awards.

Eu daria o Oscar para: Zoe Saldaña, por sua entrega ao papel, sobretudo nos números musicais, quando fazem diferença sua vibração e seu destemor diante do ridículo.

Roteiro original

Coralie Fargeat com o prêmio de melhor roteiro dado pelo Festival de Cannes para "A Substância". AFP / AFP

Indicados: Anora, O Brutalista, A Verdadeira Dor, A Substância e Setembro 5

A corrida: o Sindicato dos Roteiristas dos EUA premiou Anora. O Critics Choice laureou A Substância. O Bafta escolheu A Verdadeira Dor, que também venceu no Spirit Awards.

Eu daria o Oscar para: A Substância.

Roteiro adaptado

Ethan Herisse e Brandon Wilson em "O Reformatório Nickel". Amazon Prime Video / Divulgação

Indicados: Um Completo Desconhecido, Conclave, Emilia Pérez, O Reformatório Nickel e Sing Sing

A corrida: o Sindicato dos Roteiristas dos EUA elegeu O Reformatório Nickel. Conclave ganhou o Globo de Ouro, que não faz distinção entre roteiro original e roteiro adaptado, o Critics Choice e o Bafta.

Eu daria o Oscar para: Conclave.

Fotografia

Bill Skarsgård e Nicholas Hoult em "Nosferatu". Universal / Divulgação

Indicados: O Brutalista, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Maria Callas e Nosferatu

A corrida: o sindicato dos diretores de fotografia premiou Maria Callas. O Critics Choice, Nosferatu. O Bafta, O Brutalista. O Spirit Awards, O Reformatório Nickel.

Eu daria o Oscar para: Nosferatu.

Edição

Isabella Rossellini em "Conclave". Focus Features / Divulgação

Indicados: Anora, O Brutalista, Conclave, Emilia Pérez e Wicked

A corrida: o prêmio do Sindicato dos Editores dos EUA só vai ocorrer em 14 de março. Os indicados em filmes de drama são Guerra Civil, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez e Furiosa: Uma Saga Mad Max. Concorrem na categoria de comédia Anora, Rivais, A Substância, A Verdadeira Dor e Wicked. Nas animações, a disputa está entre Divertida Mente 2, Flow, Moana 2, Robô Selvagem e Wallace & Gromit: Avengança. O Critics Choice deu o prêmio a Rivais, fora do Oscar. O Bafta escolheu Conclave. O Independent Spirit Awards elegeu Setembro 5.

Eu daria o Oscar para: Conclave.

Design de produção

Ariana Grande e Cynthia Erivo em "Wicked". Universal Pictures / Divulgação

Indicados: O Brutalista, Conclave, Duna: Parte 2, Nosferatu e Wicked

A corrida: no sindicato da categoria, venceram Nosferatu (filmes de época), Wicked (fantasia), Conclave (contemporâneos) e Robô Selvagem (animação). O Critics Choice e o Bafta premiaram Wicked.

Eu daria o Oscar para: Nosferatu.

Figurinos

Sergio Castellitto em "Conclave". Focus Features / Divulgação

Indicados: Um Completo Desconhecido, Conclave, Gladiador II, Nosferatu e Wicked

A corrida: o Sindicatos dos Figurinistas premiou Conclave (filmes contemporâneos), Nosferatu (filmes de época) e Wicked (fantasia e ficção científica). O Critics Choice e o Bafta elegeram Wicked.

Eu daria o Oscar para: Conclave.

Maquiagem e cabelos

Demi Moore em "A Substância". Imagem Filmes / Divulgação

Indicados: Emilia Pérez, Um Homem Diferente, Nosferatu, A Substância e Wicked

A corrida: o sindicato da categoria deu dois prêmios para A Substância (maquiagem contemporânea e efeitos especiais), dois para Wicked (maquiagem e cabelos de personagens ou de época) e um para The Last Showgirl (cabelos contemporâneos). O Critics Choice e o Bafta premiaram A Substância.

Eu daria o Oscar para: A Substância.

Som

Monica Barbaro e Timothée Chalamet em "Um Completo Desconhecido". Searchlight Pictures / Divulgação

Indicados: Um Completo Desconhecido, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Wicked e O Robô Selvagem

A corrida: o sindicato da categoria laureou Um Completo Desconhecido, entre os filmes com atores, e Robô Selvagem, entre as animações. No Bafta, deu Duna: Parte 2.

Eu daria o Oscar para: Um Completo Desconhecido.

Música original

Adrien Brody em "O Brutalista". Universal Pictures / Divulgação

Indicados: O Brutalista, Conclave, Emilia Pérez, Wicked e Robô Selvagem

A corrida: no Globo de Ouro e no Critics Choice, ganhou Rivais. No Bafta, O Brutalista. A associação dos compositores premiou Robô Selvagem e O Brutalista.

Eu daria o Oscar para: O Brutalista.

Canção original

Zoe Saldaña na cena de "Emilia Pérez" com a canção "El Mal". WHY NOT PRODUCTIONS / Divulgação

Indicadas: El Mal (de Emilia Pérez), The Journey (de Batalhão 6888), Like a Bird (de Sing Sing), Mi Camino (de Emilia Pérez) e Never Too Late (de Elton John: Never Too Late)

A corrida: Globo de Ouro e Critics Choice premiaram El Mal.

Eu daria o Oscar para: El Mal.

Efeitos visuais

Cena de "Planeta dos Macacos: O Reinado". 20th Century Studios / Divulgação

Indicados: Alien: Romulus, Better Man, Duna: Parte 2, Planeta dos Macacos: O Reinado e Wicked

A corrida: o sindicato da categoria entregou seu principal troféu para Planeta dos Macacos: O Reinado. Duna: Parte 2 venceu em três categorias, e também houve um prêmio para Alien: Romulus e outro para Better Man. Robô Selvagem faturou quatro. O Critics Choice e o Bafta elegeram Duna: Parte 2.

Eu daria o Oscar para: Planeta dos Macacos: O Reinado.

Melhor filme internacional

Soheila Golestani, Mahsa Rostami e Setareh Maleki em "A Semente do Fruto Sagrado". Mares Filmes / Divulgação

Indicados: Ainda Estou Aqui (Brasil), A Garota da Agulha (Dinamarca), Emilia Pérez (França), Flow: À Deriva (Letônia) e A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha)

A corrida: Emilia Pérez venceu no Globo de Ouro, no Critics Choice e no Bafta.

Eu daria o Oscar para: A Semente do Fruto Sagrado. É um filme próximo de Ainda Estou Aqui: ambos centram foco em uma família para denunciar o impacto devastador da violência do Estado sobre a sociedade. Mas acho este título, realizado às escondidas no Irã pelo diretor Mohammad Rasoulof, superior. A trama se desenrola no contexto dos protestos sob o slogan "Mulheres, Vida, Liberdade", nascidos a partir das mortes de jovens que teriam infringido o rígido código de vestimenta feminina: não usaram (ou usaram de forma considerada incorreta) o hijab, o véu que cobre a cabeça e o pescoço das muçulmanas.

Melhor longa de animação

Os personagens de "Flow". Mares Filmes / Divulgação

Indicados: Flow, Divertida Mente 2, Memórias de um Caracol, Robô Selvagem e Wallace e Gromit: Avengança

A corrida: o Globo de Ouro escolheu Flow. O Critics Choice, Robô Selvagem. O Bafta, Wallace & Gromit: Avengança. Robô Selvagem foi o grande vencedor do Annie Awards, a principal premiação das animações, com nove troféus.

Eu daria o Oscar para: Flow.

Melhor documentário

"Sem Chão", documentário de Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal e Rachel Szor. Synapse Distribution / Divulgação

Indicados: Porcelain War, Quatro Paredes, Sem Chão, Sugarcane e Trilha Sonora para um Golpe de Estado

A corrida: o Bafta e o Critics Choice premiaram Super/Man: A História de Christopher Reeve. A International Documentary Association laureou Sem Chão (no original, No Other Land).

Eu daria o Oscar para: dessa categoria eu me abstenho, porque não consegui ver todos os indicados.

