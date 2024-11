Na onda de nostalgia que bateu em Hollywood, com continuações e prólogos de filmes lançados décadas atrás, Twisters (2024), recém adicionado ao menu da plataforma Max, talvez seja a retomada mais inesperada — ainda que seu original, Twister, tenha sido o vice-campeão nas bilheterias mundiais em 1996: com US$ 495,7 milhões arrecadados, só ficou atrás de Independence Day, que faturou US$ 817,4 milhões, e terminou à frente de Missão: Impossível, US$ 457,6 milhões.