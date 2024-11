Encontrei nas plataformas de aluguel digital um dos grandes filmes exibidos no Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre do ano passado: Suaves e Discretas, nome dado no Brasil a Soft & Quiet (2022), que valeu à estadunidense Beth de Araújo o prêmio de melhor direção no Fantaspoa. Por R$ 14,90, está disponível em Amazon Prime Video, Apple TV e YouTube.