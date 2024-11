A 15ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês será realizada de 7 a 20 de novembro em 60 cidades brasileiras. Quatro delas ficam no Rio Grande do Sul: Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande. Haverá a exibição de 19 filmes recentes e inéditos, além de uma homenagem ao icônico ator Alain Delon, que morreu em agosto, aos 88 anos.