A vida nunca supera o baile  

O Leopardo (1958) foi uma das grandes paixões literárias da minha juventude. Li o romance antes de assistir ao filme do Visconti, o que significa que os personagens principais ainda não tinham, como viriam a ter, os rostos de Burt Lancaster e Alain Delon. Relendo o livro agora, sou obrigada a concordar com a Cláudia de 20 e poucos anos. É mesmo um livro para se apaixonar, mas talvez mais melancólico do que eu lembrava ou do que eu seria capaz de perceber naquela idade.