O futuro agradece: obra de anexo do Theatro São Pedro inaugura em 2025

Lançado em 2003, o projeto do anexo do Theatro São Pedro correu o sério risco de nunca chegar a ser. Com seus 18 mil metros de área construída, dois teatros e espaços confortáveis para ensaios e oficinas, o Multipalco parecia maior do que o orçamento do governo do Estado, maior do que o interesse dos investidores e maior até do que nossa própria capacidade de sonhar um futuro para a cidade.