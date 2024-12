Dê uma chance a esse pequeno grande filme multipremiado

Em "Malu", Yara de Novaes vive atriz que insiste em continuar cultivando os sonhos perdidos de sua geração. Filmes do Estação / Divulgação

Eunice Paiva (1929-2018) e Malu Rocha (1947-2013) aparentemente têm pouco em comum.

A primeira viveu uma vida mais ou menos convencional até seu marido ser sequestrado e morto pela ditadura militar, em 1971. Nas décadas seguintes, tornou-se uma respeitada advogada na área de direitos humanos.

A segunda foi atriz e trabalhou no Hair, mas não se tornou uma estrela internacional ou inspirou qualquer canção do Caetano Veloso. No melhor e no pior sentido (admitindo-se que os dois existem), Malu foi uma genuína maluca-beleza ("Controlando a minha maluquez/ Misturada com minha lucidez").

Eunice e Malu são personagens de dois filmes de trajetórias igualmente desiguais, ambos em cartaz em Porto Alegre. Ainda Estou Aqui já ultrapassou os 2 milhões de espectadores. Malu corre o risco de passar despercebido — como boa parte dos filmes brasileiros sem nomes famosos no elenco.

Estou escrevendo para que você dê uma chance a esse pequeno grande filme, exibido em Sundance e multipremiado no último Festival do Rio.

Malu é um Tchékhov na favela, um drama familiar com uma intensidade poucas vezes vista no cinema contemporâneo. A história se passa nos anos 1990, quando a atriz Malu (Yara de Novaes), já longe dos palcos e da juventude, insiste em continuar cultivando os sonhos perdidos de sua geração — entrando em conflito direto com o carolismo da mãe (Juliana Carneiro da Cunha) e o pragmatismo da filha (Carol Duarte).

O filme é sobre o convívio possível entre pessoas que pensam e sentem de formas diferentes, sobre cigarras e formigas (e como o mundo seria insuportável se todo mundo só cantasse ou só trabalhasse) e sobre o sentimento visceral que une mães e filhas que se amam, se odeiam ou tudo ao mesmo tempo agora.

As coincidências entre Eunice e Malu não se limitam à circunstância de terem sido retratadas em filmes que chegaram ao mesmo tempo aos cinemas ou que ambas, cada uma a seu modo e em condições bastante distintas, tenham lidado com as consequências imediatas do golpe de 1964.