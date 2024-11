O filmaço em que um estilista famoso descobre um segredo terrível do pai

Dos 19 filmes inéditos trazidos ao Brasil pelo 15º Festival Varilux de Cinema Francês, pude assistir a cinco antecipadamente. O mais imperdível de todos é O Sucessor (Le Successeur, 2023), que tem mais oito sessões em Porto Alegre. No Cinesystem do Bourbon Country, será exibido nesta sexta-feira (8), às 15h55min, dia 11, às 14h, dia 14, às 18h20min, e dia 19, às 21h; no Cineflix do Shopping Total, dia 13, às 19h55min, e dia 15, às 16h; na Cinemateca Paulo Amorim, dia 14, às 19h15min, e dia 19, às 19h. Para conferir datas, horários e salas de Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande, consulte o site variluxcinefrances.com/2024.