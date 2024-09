Filme que é forte candidato ao Oscar de 2025 estreia no Disney+

Está disponível a partir desta quarta-feira (25) no Disney+ Divertida Mente 2 (Inside Out 2, 2024), título da Pixar que a gente pode contar como certo no Oscar 2025 de melhor longa-metragem de animação. Seu grande rival deve ser Robô Selvagem, produção da DreamWorks dirigida por Chris Sanders (indicado por Lilo & Stitch, Como Treinar seu Dragão e Os Croods) que estreia nos cinemas brasileiros no dia 10 de outubro e que é apontado como favorito pelos críticos estadunidenses.