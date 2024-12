Tábua gravada com os 10 Mandamentos é leiloada por mais de R$ 30 milhões

Uma tábua de mármore apresentada pela Sotheby's — a mais famosa casa de leilões do mundo — como a mais antiga do mundo gravada com os 10 Mandamentos foi vendida na quarta-feira (18) por mais de US$ 5 milhões (R$ 30,8 milhões), anunciou a casa de leilões de Nova York, apesar das dúvidas sobre a sua autenticidade.