Gene Hackman e esposa pareciam estar mortos há vários dias e corpo dela tinha princípio de mumificação, diz polícia

A polícia de Santa Fé, no Novo México, divulgou nesta sexta-feira (28) informações preliminares da autópsia do ator Gene Hackman e da esposa dele, a pianista Betsy Arakawa. Os dois foram encontrados mortos na quarta (26) , na casa em que viviam.

As autoridades informaram que, segundo a perícia, o casal não sofreu qualquer trauma externo e reiteraram que não havia sinais de crime na residência. As informações são do The Guardian.