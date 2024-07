O Cine Navegantes ficava na Avenida Cairú, em Porto Alegre, em frente à fábrica da Neugebauer. Por mais de 40 anos, foi espaço de lazer para trabalhadores e moradores do bairro Navegantes. O prédio, na esquina com a Avenida Rio Grande, é ocupado por uma fábrica de gelo. A fachada já está descaracterizada, sem portas e janelas do tempo do cinema.