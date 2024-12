Grêmio negocia contratação do lateral João Lucas, ex-Juventude

João Lucas fez 49 jogos pelo Juventude na temporada de 2024. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Mesmo que ainda não tenha anunciado seu novo técnico, que deve ser o argentino Gustavo Quinteros, o Grêmio já trabalha por reforços no mercado. Um dos atletas tentados pela direção é João Lucas, lateral-direito que disputou a temporada de 2024 pelo Juventude.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Grêmio é o principal interessado no lateral, que pertence ao Santos. Além do Tricolor, outros dois clubes brasileiros e um russo disputam a contratação.

Em 2025, o Santos não deve aproveitar o jogador. Por isso, pretende vender o atleta e sinalizou ao mercado que deseja receber 2 milhões de euros (R$ 13,3 milhões na cotação atual) para negociá-lo em definitivo.

O Grêmio ainda aguarda uma resposta oficial do Santos sobre um possível avanço das tratativas. A ideia da direção gremista é ter mais uma opção a João Pedro no lado direito da defesa.

Sem espaço no Peixe em 2024, João Lucas chegou ao Juventude por empréstimo no início do ano. Pela equipe da Serra, disputou 49 jogos, marcou dois gols e contribuiu com sete assistências.