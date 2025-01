Lucas Alario vira alvo de clube argentino e pode deixar o Inter

Alario tem contrato com o Inter até dezembro de 2025. Ricardo duarte / Inter,Divulgação

Depois de despertar o interesse do Nacional do Uruguai, surge um novo concorrente para tentar tirar Lucas Alario do Inter: o Estudiantes da Argentina. O clube comandado por Juan Sebastián Verón, que agora tem aporte financeiro no modelo SAF do norte-americano Foster Gillett, já fez movimentos para levar o centroavante. Ele não deve permanecer no Colorado em 2025 pelo alto custo e pela falta de oportunidades.

Na Argentina, a liberação para investimentos pesados, como já está acontecendo em equipes brasileiras, não está permitida ainda. Entretanto, o clube multicampeão de La Plata, principal defensor da ideia, tem um pré-acordo com o ex-CEO do Liverpool para conseguir US$ 150 milhões em reforços.

A primeira contratação com os recursos do empresário foi Cristian Medina, 22 anos, revelação do Boca Juniors, adquirido pela multa rescisória de US$ 15 milhões. Outros investimentos estão previstos para ocorrer breve.

O interesse em Lucas Alario é confirmado pelo estafe do jogador. A negociação com os uruguaios não avançou pelos custos do centroavante: cerca de R$ 1 milhão ao mês. A mesma situação se aplica aos paraguaios do Olímpia. O Estudiantes tenta um acordo, já que há uma indicação de liberação colorada para se livrar dos gastos.