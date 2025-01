Leitores de ZH elegem maior destaque e decepção do Inter em 2024; veja resultado da enquete

Bernabei foi considerado o maior destaque do ano do Inter. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Foi apertado, mas Bernabei acabou levando o título de maior destaque do ano colorado na enquete feita por ZH na última segunda-feira (30). Valencia, enquanto isso, foi eleito a grande decepção do ano do Inter.

Na enquete de ZH, Bernabei ficou com 40,8% dos votos dos leitores como destaque colorado. O argentino, que está em Porto Alegre desde março, ganhou posição no time titular somente após a chegada de Roger Machado ao Beira-Rio. Com 23 jogos pelo clube no Brasileirão, marcou três gols e assistências e conquistou a Bola de Prata como melhor lateral-esquerdo do campeonato.

Somente 5% atrás de Bernabei apareceu Wesley, com 35% dos votos, seguido por Alan Patrick (18,1%), Borré (3,2%) e Gabriel Carvalho (2,9%). A enquete contou com a participação de 2.040 leitores.

Um dos protagonistas da temporada colorada de 2023, enquanto isso, Valencia ficou neste ano com o título de maior decepção, na opinião de 40,3% dos leitores. Depois de uma boa arrancada em 2024, o equatoriano passou por uma seca de gols e ficou mais de dois meses sem marcar no Brasileirão, o que não caiu bem com a torcida.

Atrás de Valencia, Alario foi o segundo mais votado como decepção do ano colorado (29,9%), seguido por Robert Renan (16,2%), Hyoran (11%) e Renê (2,6%). Foram somados 2.023 votos nesta enquete.

Resultados das enquetes feitas aos leitores de ZH sobre os jogadores do Inter. Reprodução / GZH