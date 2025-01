Nos passos de Gabriel Carvalho: quem é o jovem que o Inter aposta para ser a revelação de 2025

Yago Noal e Gabriel Carvalho (com a 10): expoentes da geração 2007 Rafaela Frison, Inter / Divulgação

Ainda que sem cumprir todas as etapas, a passagem de Gabriel Carvalho pelo Inter pode ser considerada um exemplo do que o clube espera com a base. Se é verdade que faltou jogar mais tempo, o valor obtido com a venda do jovem de 17 anos compensa essas poucas partidas. Agora, a ordem é encontrar mais um guri a trilhar esse caminho. Ou melhor, lapidar. Porque o próximo da fila já é conhecido: Yago Noal.

O adolescente também é da geração 2007, completa a maioridade em fevereiro. Seria a principal estrela da equipe na Copa São Paulo, mas os planos mudaram. Yago foi convocado por Roger Machado para compor o grupo principal desde a pré-temporada. As competições de base já fazem parte do passado.

Com 1m65cm e 65kg, Yago é um meia de mobilidade. Foi nessa posição que encontrou seu melhor desempenho no Inter, onde atua desde os nove anos. Começou como lateral-direito, por influência do futsal, avançou para a ponta direita e depois se consolidou no meio-campo.

No sub-20, era o dono das cobranças de falta e escanteios. Ele fez 10 gols em 44 jogos na temporada, entre Brasileirão sub-20 e sub-17, Copa São Paulo, Gauchão sub-20 e sub-17 e pela Copa FGF, disputada com profissionais. Treinou boa parte do tempo com o grupo principal colorado, mas nunca chegou a jogar. Ficou no banco contra Fortaleza e Juventude, mas não foi chamado por Roger nem por Pablo Fernández (técnico interino na partida contra a equipe da Serra).

Pablo, que agora é auxiliar técnico da equipe principal, não poupou elogios a Yago. À Rádio Gaúcha, ele demonstrou esperanças no jogador:

— Yago Noal é um talento que temos no clube. É um oito, um médio, gosta de jogar por trás, pisando na área com inteligência. Precisa ainda de um polimento, aprimorar algumas questões. Na reta final do Brasileirão, já ficou conosco por um bom tempo. Agora, vai iniciar a pré-temporada e, aos poucos, vamos dando minutagem e cancha para ele performar e jogar bem.

O jovem já está sendo visado. Seu nome percorre listas de especialistas europeus como promessas para ficar de olho no futuro. Segundo o Flashscore, um dos principais portais de futebol do mundo, o jovem colorado integra um grupo de 10 jogadores brasileiros que devem aparecer em 2024. Seu nome figura ao lado de Luighi, do Palmeiras, Alisson, que já vem jogando no Atlético-MG, e Breno Bidon, titular do Corinthians.

Yago renovou contrato com o Inter. Seu novo vínculo vai até dezembro de 2028. A curiosidade é que sua carreira também é administrada pelo grupo AGN, o mesmo de Gabriel Carvalho.