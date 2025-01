Inter aproveita viagem à Europa para tentar comprar Bernabei antes da virada do ano

Colorado tem a prioridade da compra do lateral até esta terça-feira (31).

O Inter viverá nesta terça-feira (31) o último dia para exercer a prioridade na compra de Bernabei . Com fuso horário de três horas a mais em Glasgow, na Escócia, a diretoria colorada trabalha para concluir a transferência antes que o Celtic possa ouvir propostas de outros clubes interessados no lateral-esquerdo .

A primeira parada, na Espanha, serviu para que o jovem meia realizasse exames médicos e assinasse contrato com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. Com o valor desta negociação superando R$ 100 milhões, o Inter pretende apresentar aos escoceses a garantia de que poderá arcar com os 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) pedidos pelo argentino.