Na Série A, Mirassol anuncia dois jogadores formados pelo Inter

Guilherme Pato deixou o Inter em 2021 Marco Favero / Agencia RBS

Estreante na Série A do Brasileirão em 2025, o Mirassol anunciou nesta quinta-feira (2) dois jogadores surgidos na base do Inter como reforços. São eles: o atacante Guilherme Pato, 23 anos, e o meia José Aldo, 26.

Guilherme Pato estava no time colorado campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Ele disputou apenas seis partidas pela equipe principal, todas elas no Gauchão, antes de ser emprestado para o Cuiabá. Pato ainda defendeu a Ponte Preta e o Neftchi, do Azerbaijão. Seu último clube foi o Figueirense, onde disputou a Série C do Brasileirão.

Já José Aldo iniciou a carreira no Guarani de Palhoça, mas chegou ao Inter ainda para a base. Ele disputou apenas uma partida pelo time profissional. O atleta rodou por Pelotas, Paysandu e Ituano, seu último clube, antes do acerto com o Mirassol.