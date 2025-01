A divisão dos direitos econômicos de Alario e o futuro do centroavante

Alario tem contrato até dezembro de 2025 com o Colorado.

O Inter possui 60% dos direitos econômicos de Lucas Alario , centroavante que não deverá permanecer em Porto Alegre e que está na mira de dois clubes da América do Sul. Os outros 40% dos direitos pertencem ao Eintracht Frankfurt-ALE.

O Nacional-URU e o Estudiantes-ARG são os clubes que desejam a contratação do atacante argentino. A negociação não está definida porque para fechar a saída é preciso, além do Inter, acertar também com a equipe alemã.