Djokovic e Kyrgios deixam vitória escapar e são eliminados nas duplas em Brisbane 

A parceria entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios foi eliminada nesta quarta-feira (1º), no ATP 250 de Brisbane , na Austrália. Eles ficaram próximos da vitória, mas a deixaram escapar na derrota para o croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus, cabeças de chave número 1 do torneio, por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/8, em uma hora e 14 minutos de partida.

Já Djokovic continua vivo e vai enfrentar nesta quinta-feira o francês Gael Monfils, em partida válida pelas quartas de final. O sérvio despachou com tranquilidade, em sua estreia, o australiano e convidado Rinky Hijikata.

A falta de ritmo de Kyrgios ficou evidente no primeiro set. Com ataques agressivos de Mektic e Venus, Djokovic e o australiano não conseguiram reagir. Tiveram dois serviços quebrados e foram superados até com certa facilidade. O sérvio, inclusive, parecia se poupar para depois.