Reeleito, César Ulian toma posse como prefeito de Flores da Cunha

Uma cerimônia na manhã desta quarta-feira (1°) marcou a posse do prefeito de Flores da Cunha, César Ulian (PP), para o próximo mandato. Ele estará à frente do Executivo do município até 2028 ao lado do vice-prefeito, Marcio Rech (PL). O evento de posse ocorreu no Centro de Convivência Frei Salvador.