Putin pede desculpas ao presidente do Azerbaijão pelo "incidente trágico" que resultou em queda de avião no Cazaquistão

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu neste sábado (28) que o sistema antiaéreo do país estava ativo na quarta-feira (25), e pediu desculpas a Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, pelo "incidente trágico" no espaço aéreo russo, segundo o Kremlin. No dia de Natal, avião da Azerbaijan Airlines tentou pousar antes de cair no Cazaquistão.