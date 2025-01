Leonardo Bittencourt vive Rodhes em "Mania de Você". Beatriz Damy / Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta sexta-feira (10). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Rodhes consegue despistar Luma. Volney chantageia Mavi. Michele descobre que Mavi e Volney brigaram. Tomás e Bruna invadem a casa de Volney e descobrem sua sala secreta de monitoramento, mas acabam presos no porão. Volney recebe uma proposta de aliança contra Mavi.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Beatriz se culpa por não ter acreditado em Beto. Celeste e Edu descobrem que são Olívia e Genoca. Alfredo manda prender Nelson, e Anita e Guto ficam sensibilizados. Zélia conhece o padre que celebrou o casamento de Clarice com Antonio.

Iolanda termina com Ulisses por conta de Ana Maria. Beto e Beatriz se desencontram. Beatriz conta a Carmem as atitudes de Basílio. Celeste descobre sobre a prisão de Nelson. Anita pede demissão a Alfredo. Bia teme pelo estado de Clarice. Beatriz pede perdão a Beto. Zélia se apresenta a Carmem como Odete.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Jão é firme com Edson. Silvia se preocupa com Yuki. Joyce tenta descobrir com Jô o segredo de Osmar. Madalena conta para Jão sobre a conversa com Roxelle. Rosana pensa em falar com Gerson para ter notícias de Yuki.

Gerson garante a Marco que se vingará de Osmar. Lucas descobre que Cida marcou um encontro com Alberto e finge estar doente. Madalena decide questionar Osmar sobre Cacá. Osmar sofre um atentado na frente de Madalena, Jão e Joyce.

Força de Mulher - Record, 21h

Durante uma ida ao supermercado, Enver preenche um cupom e acaba ganhando um prêmio. Ceyda, triste, desabafa com Yeliz sobre a recusa de Jale em contratá-la. Munir informa a Sarp que Nezir enviou um homem para vigiar Bahar e os filhos, dia e noite. Para facilitar a vida de Bahar, Enver e Hatice decidem comprar uma máquina de lavar louça.

Sirin recebe a visita da mãe, que a surpreende com um pedido. Enquanto isso, Nisan tenta manter o acordo de não falar sobre o pai. Ceyda, por sua vez, revela a Arif que o homem que estava na cafeteria é o mesmo que estava no hospital, o que levanta mais suspeitas sobre as intenções de Nezir.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min